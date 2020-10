Acqua non potabile a Sant’Agata de’ Goti: la denuncia di Abc (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de’ Goti (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del comitato sannita di Acqua Bene Comune sulla questione relativa all’Acqua non potabile nel comune di Sant’Agata de’ Goti. Di seguito il testo: “Sono trascorsi 10 giorni dall’ordinanza n. 56 del 20/10/2010 del sindaco di Sant’Agata de’Goti che ha dichiarato il divieto di utilizzo dell’Acqua per usi potabili, ma ancora non è stata ripristinata la potabilità. Il Comitato Sannita Acqua Bene Comune esprime forti preoccupazioni per la salute dei cittadini Santagatesi del centro storico ai quali è stato inibito l’utilizzo dell’Acqua da bere a ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de’(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del comitato sannita diBene Comune sulla questione relativa all’nonnel comune di Sant’Agata de’. Di seguito il testo: “Sono trascorsi 10 giorni dall’ordinanza n. 56 del 20/10/2010 del sindaco di Sant’Agata de’che ha dichiarato il divieto di utilizzo dell’per usi potabili, ma ancora non è stata ripristinata la potabilità. Il Comitato SannitaBene Comune esprime forti preoccupazioni per la salute dei cittadini Santagatesi del centro storico ai quali è stato inibito l’utilizzo dell’da bere a ...

marattin : di “acqua privatizzata”. Si fa così la politica in Italia, da un po’. Un cumulo di slogan falsi completamente stacc… - LaStampa : «Non ricordo nulla del coma. Quando mi sono svegliato non riuscivo a parlare, a emettere suoni. Ho ancora l’idea de… - SeaWatchItaly : ?? Questa mattina la #SeaWatch 4 ha ricevuto un messaggio navtex di Malta che segnalava la presenza di persone in ac… - alinocomicon : @NOprisonersEVER @Voormas @Lukazzu @semplici8 @paolinab @caterita2008 @donnadimezzo @SaraLF74 @klaatu29… - user_tv : Sant'Agata de'Goti, la nota del Comitato acqua bene comune. 'Ancora non ripristinata potabilità' -

Ultime Notizie dalla rete : Acqua non Acqua non potabile a Sant'Agata de' Goti, il Comitato Abc chiede chiarimenti NTR24 Roma. Lui era ai domiciliari, ma in un una casa con acqua e luce 'gratis': arrestato insieme alla compagna

Acqua e luce gratis nell'appartamento di un 34enne romano, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, che condivide con la sua compagna 43enne. Questo è quanto hanno scoperto il Carab ...

Ortelli punta il dito sui Molinari: "Protestare per cercare un lavoro no? Non riescono a capire la situazione che si sta vivendo"

La leghista è convinta che dietro la protesa di ieri a Lugano, che ha portato anche una giornalista a essere colpita da una testata, ci siano gli autogestiti. "Sono un problema che la Città dovrà riso ...

Acqua e luce gratis nell'appartamento di un 34enne romano, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, che condivide con la sua compagna 43enne. Questo è quanto hanno scoperto il Carab ...La leghista è convinta che dietro la protesa di ieri a Lugano, che ha portato anche una giornalista a essere colpita da una testata, ci siano gli autogestiti. "Sono un problema che la Città dovrà riso ...