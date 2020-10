Youma Diakite è diventata mamma a 49 anni

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 30 ottobre 2020)ha partorito una bambina il 21 ottobre. La modella ha regalato una sorellina al piccolo Mattia, nato nel 2014 dalla sua relazione con Fabrizio Ragone. Tenerissimo il primo scatto condiviso sui social della neonata. La manina tra le dita della madre, poi la piccola di spalle con delle alucce da angelo di una tutina Nanan. Chi èModella internazionale di origini maliane,deve la sua fortuna ad un fisico perfetto e ad un’incredibile somiglianza con Naomi Campbell. Negliottanta ha sfilato per marchi come Dolce&Gabbana, Versace, Armani. Poi la sua carriera la porta prevalentemente in tv: Buona Domenica di Maurizio Costanzo e Il gioco dei 9 con Enrico Papi. Nel 2005 è tra i concorrenti di Ballando con le ...