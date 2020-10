Tredicenne positivo al Covid-19 dormiva in auto a Perugia per non contagiare la famiglia: la loro casa è troppo piccola per isolarlo (Di venerdì 30 ottobre 2020) dormiva in macchina per non contagiare la sua famiglia. Viene da Perugia la storia di un ragazzino di soli 13 anni, risultato positivo al Covid-19, che non ha trovato altra soluzione se non spostarsi in auto per non passare il virus alla mamma, al padre e alle sorelle di 2 e 9 anni. La loro casa è troppo piccola e non si può garantire l’isolamento. La notizia, riportata dai media locali, è arrivata all’assessora alle Politiche sociali Edi Cicchi, che si è attivata per risolvere la situazione: il 13enne è stato trasferito con uno dei genitori al Covid hotel ‘Villa Muzi’ di Città di Castello. Il padre, che lavora come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020)in macchina per nonla sua. Viene dala storia di un ragazzino di soli 13 anni, risultatoal-19, che non ha trovato altra soluzione se non spostarsi inper non passare il virus alla mamma, al padre e alle sorelle di 2 e 9 anni. Lae non si può garantire l’isolamento. La notizia, riportata dai media locali, è arrivata all’assessora alle Politiche sociali Edi Cicchi, che si è attivata per risolvere la situazione: il 13enne è stato trasferito con uno dei genitori alhotel ‘Villa Muzi’ di Città di Castello. Il padre, che lavora come ...

clikservernet : Tredicenne positivo al Covid-19 dormiva in auto a Perugia per non contagiare la famiglia: la loro casa è troppo pic… - Noovyis : (Tredicenne positivo al Covid-19 dormiva in auto a Perugia per non contagiare la famiglia: la loro casa è troppo pi… - federico_dolce : RT @guidomarchello: A Perugia un ragazzo tredicenne passa la notte in auto perché positivo al Covid e la sua casa è troppo piccola per evit… - lucma66 : RT @guidomarchello: A Perugia un ragazzo tredicenne passa la notte in auto perché positivo al Covid e la sua casa è troppo piccola per evit… - domenico1000041 : RT @guidomarchello: A Perugia un ragazzo tredicenne passa la notte in auto perché positivo al Covid e la sua casa è troppo piccola per evit… -