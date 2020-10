Tra un dpcm e l’altro, i partiti si concentrino su altri problemi. Parlo soprattutto a +Europa (Di venerdì 30 ottobre 2020) Da mesi, a causa della emergenza Covid, tutto il potere – di proposta e di decisione – è passato al governo, per cui il Parlamento sembra del tutto emarginato. Così pure i partiti, ridotti a commentare – positivamente se di maggioranza, negativamente se di opposizione – i dpcm che si susseguono a ritmo incalzante. Poiché non è dato sapere quanto durerà questa tragedia, penso che i partiti dovrebbero trovare l’energia per affrontare una serie di problemi che minacciano di aggravarsi se nessuno se ne occupa. Personalmente, sono dell’idea che ora più che mai la priorità andrebbe data ad una dura lotta alla evasione fiscale, anche per acquisire al Tesoro almeno una parte delle enormi risorse che serviranno a rimettere in piedi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Da mesi, a causa della emergenza Covid, tutto il potere – di proposta e di decisione – è passato al governo, per cui il Parlamento sembra del tutto emarginato. Così pure i, ridotti a commentare – positivamente se di maggioranza, negativamente se di opposizione – iche si susseguono a ritmo incalzante. Poiché non è dato sapere quanto durerà questa tragedia, penso che idovrebbero trovare l’energia per affrontare una serie diche minacciano di aggravarsi se nessuno se ne occupa. Personalmente, sono dell’idea che ora più che mai la priorità andrebbe data ad una dura lotta alla evasione fiscale, anche per acquisire al Tesoro almeno una parte delle enormi risorse che serviranno a rimettere in piedi ...

