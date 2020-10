TEMPESTA VAIA, un evento meteo epocale. Venti estremi ad oltre 200 all’ora (Di venerdì 30 ottobre 2020) Esattamente due anni fa si scatenava uno degli eVenti meteo più potenti e distruttivi della storia dell’ultimo secolo, ribattezzato come la TEMPESTA VAIA. Il Nord-Est dell’Italia fu la zona più colpita e soprattutto l’area montana tra Veneto e Trentino Alto Adige. Era la sera del 29 ottobre quando si stava consumando la fase clou di una delle tragedie ambientali più devastanti. A seguito di piogge persistenti portate da una forte perturbazione atlantica, si innescò uno scirocco violentissimo, con la caduta di circa 14 milioni di alberi tra Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli. Un’immagine delle foreste distrutteVennero distrutte decine di migliaia di ettari di foreste alpine, con il paesaggio che venne letteralmente sconvolto. Il patrimonio boschivo fu ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Esattamente due anni fa si scatenava uno degli epiù potenti e distruttivi della storia dell’ultimo secolo, ribattezzato come la. Il Nord-Est dell’Italia fu la zona più colpita e soprattutto l’area montana tra Veneto e Trentino Alto Adige. Era la sera del 29 ottobre quando si stava consumando la fase clou di una delle tragedie ambientali più devastanti. A seguito di piogge persistenti portate da una forte perturbazione atlantica, si innescò uno scirocco violentissimo, con la caduta di circa 14 milioni di alberi tra Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli. Un’immagine delle foreste distrutteVennero distrutte decine di migliaia di ettari di foreste alpine, con il paesaggio che venne letteralmente sconvolto. Il patrimonio boschivo fu ...

