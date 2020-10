Sostegno alle emittenti radiotelevisive e alle testate giornalistiche locali (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Erogare misure contributive a ristoro del calo di fatturato subito dalle emittenti televisive e dalle testate regionali giornalistiche regionali a causa degli effetti negativi sull’economia dovuti all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Inoltre, prevedere misure contributive per adeguamenti a impianti, strutture e attrezzature al fine di migliorare la qualità dei servizi forniti all’utenza, e di concorrere, in misura ancor più efficace, alla realizzazione di un sempre più compiuto e capillare pluralismo informativo da parte delle nostre realtà locali”. Lo dichiarano con soddisfazione il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Mauro Bordin, e il consigliere regionale Diego Bernardis, ... Leggi su udine20 (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Erogare misure contributive a ristoro del calo di fatturato subito dtelevisive e dregionaliregionali a causa degli effetti negativi sull’economia dovuti all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Inoltre, prevedere misure contributive per adeguamenti a impianti, strutture e attrezzature al fine di migliorare la qualità dei servizi forniti all’utenza, e di concorrere, in misura ancor più efficace, alla realizzazione di un sempre più compiuto e capillare pluralismo informativo da parte delle nostre realtà”. Lo dichiarano con soddisfazione il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Mauro Bordin, e il consigliere regionale Diego Bernardis, ...

che hanno visto approvato dalla Giunta regionale un loro ordine del giorno collegato alla manovra di assestamento e intitolato “Sostegno alle emittenti radiotelevisive e alle testate giornalistiche ...

che hanno visto approvato dalla Giunta regionale un loro ordine del giorno collegato alla manovra di assestamento e intitolato "Sostegno alle emittenti radiotelevisive e alle testate giornalistiche ...