Sisma nel mar Egeo | 4 morti e 120 feriti in Turchia | bilancio provvisorio

CorriereUmbria : Terremoto, almeno 4 morti e oltre 150 feriti nel sisma in Grecia e Turchia - forestale82 : RT @FpCgilVVF: Vicini al popolo greco e a quello turco. Un sisma di magnitudo 7, epicentro nel Mar Egeo, ha provocato molti crolli e un mi… - CarmeloMontana2 : RT @FpCgilVVF: Vicini al popolo greco e a quello turco. Un sisma di magnitudo 7, epicentro nel Mar Egeo, ha provocato molti crolli e un mi… - CittadinaJ : RT @FpCgilVVF: Vicini al popolo greco e a quello turco. Un sisma di magnitudo 7, epicentro nel Mar Egeo, ha provocato molti crolli e un mi… - ViteAnto : RT @tweetnewsit: ?? ULTIM'ORA! #Terremoto nel mar #Egeo, una forte scossa di magnitudo 6.6 si è registrata tra la Turchia e la Grecia. Il si… -

Ultime Notizie dalla rete : Sisma nel

15:51Lavori dappertutto e un "mare" di assunzioni, Monti: "Stiamo rivoluzionando il porto" 15:51Al via drive in tamponi alla Fiera del Mediterraneo, Orlando “Screening necessario, saltato tracciamento ...(ANSA) - ISTANBUL, 30 OTT - Sale a 152 il bilancio dei feriti in Turchia dopo il sisma di magnitudo 7.0 nel mar Egeo. Lo ha riferito la protezione civile di Ankara (Afad), aggiungendo che le attività ...