Serie B, oggi comincia la 6a giornata: ecco il programma completo (Di sabato 31 ottobre 2020) Sesta giornata di Serie B in programma tra sabato e lunedì, con diverse incognite legate al Covid-19. ecco il programma completo: SABATO 31 OTTOBRE Cittadella-Monza ore 14.00 Ascoli-Pordenone ore 16.00 Brescia-Virtus Entella ore 16.00 Chievo Verona-Cosenza ore 16.00 Vicenza-Pisa ore 16.00 Salernitana-Reggiana ore 16.00 Venezia-Empoli ore 16.00 DOMENICA 1 NOVEMBRE Reggina-Spal ore 15.00 Frosinone-Cremonese ore 21.00 LUNEDI 2 NOVEMBRE Lecce-Pescara ore 21.00 Foto: Twitter Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 ottobre 2020) SestadiB intra sabato e lunedì, con diverse incognite legate al Covid-19.il: SABATO 31 OTTOBRE Cittadella-Monza ore 14.00 Ascoli-Pordenone ore 16.00 Brescia-Virtus Entella ore 16.00 Chievo Verona-Cosenza ore 16.00 Vicenza-Pisa ore 16.00 Salernitana-Reggiana ore 16.00 Venezia-Empoli ore 16.00 DOMENICA 1 NOVEMBRE Reggina-Spal ore 15.00 Frosinone-Cremonese ore 21.00 LUNEDI 2 NOVEMBRE Lecce-Pescara ore 21.00 Foto: TwitterB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

WeCinema : Sublime e carismatica, compie oggi gli anni #WinonaRyder! Icona indiscussa degli anni '90, con la serie TV ' Strang… - dellorco85 : Provate ad immaginare se oggi 26 ottobre 2020, con l'attuale situazione dei mezzi pubblici, il ministro dei traspor… - Palazzo_Chigi : In vista del CdM di oggi sul #DecretoRistori, è in corso a Palazzo Chigi il primo di una serie di incontri tra il P… - Fantacalciok : Le partite di oggi, Sabato 31 ottobre 2020: Serie A e B in primo piano - EffeDi8 : 'SIAMO PRONTISSIMI'. La prima di una LUUUUNGA serie di CAZZATE della quale ancora oggi non si intravede la fine. Me… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi Partite Serie A oggi 31 ottobre e 1-2 novembre: quali su Sky e su DAZN Money.it Serie A: Spezia-Juventus, probabili formazioni

Il tecnico dei liguri Italiano dovrebbe optare per Agudelo in avanti con Nzola e Gyasi, Ricci torna titolare a centrocampo. SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Bartolomei, Ricci ...

Mai visti tanti gol. La svolta italiana dopo il lockdown

Con una media di 3,6 reti a partita la A svetta in Europa. Il Var, gli spalti vuoti e i nuovi moduli le possibili spiegazioni ...

Il tecnico dei liguri Italiano dovrebbe optare per Agudelo in avanti con Nzola e Gyasi, Ricci torna titolare a centrocampo. SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Bartolomei, Ricci ...Con una media di 3,6 reti a partita la A svetta in Europa. Il Var, gli spalti vuoti e i nuovi moduli le possibili spiegazioni ...