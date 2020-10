Scuole chiuse in Puglia, la protesta della dirigente regionale contro Emiliano: “Non sono stata neanche interpellata” (Di venerdì 30 ottobre 2020) È scontro a distanza tra la dirigente dell’ufficio scolastico regionale della Puglia, Anna Cammalleri e il governatore Michele Emiliano. La scelta di chiudere tutte le Scuole, dalla primaria alle superiori, ha mandato su tutte le furie la numero uno dell’Usr. Cammalleri non è tipo da esternare le sue emozioni e i suoi giudizi ma dietro la compostezza istituzionale non nasconde il malessere per una decisione non condivisa: “Il provvedimento è stato preso in totale autonomia dalla Regione”. Un fulmine a ciel sereno per la dirigente dell’ufficio scolastico visto che fino a sabato scorso la Regione aveva optato per la didattica a distanza solo per le ultime tre classi delle superiori per almeno il 75% delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) È sa distanza tra ladell’ufficio scolastico, Anna Cammalleri e il governatore Michele. La scelta di chiudere tutte le, dalla primaria alle superiori, ha mandato su tutte le furie la numero uno dell’Usr. Cammalleri non è tipo da esternare le sue emozioni e i suoi giudizi ma dietro la compostezza istituzionale non nasconde il malessere per una decisione non condivisa: “Il provvedimento è stato preso in totale autonomia dalla Regione”. Un fulmine a ciel sereno per ladell’ufficio scolastico visto che fino a sabato scorso la Regione aveva optato per la didattica a distanza solo per le ultime tre classi delle superiori per almeno il 75% delle ...

