Quarantena "part-time" per gli operatori sanitari lombardi. Che senso ha? (Di venerdì 30 ottobre 2020) (foto: AFP via Getty Images)In lombardia se sei un operatore sanitario e hai avuto un contatto a rischio con una persona positiva al coronavirus devi sì stare in Quarantena fino all'esito del test molecolare, ma solo nel tuo tempo libero. A lavorare devi andare comunque. Questo – in soldoni – quanto raccomandato da una circolare della Regione lombardia inviata alle direzioni generali di Ats, Asst e Fondazioni Irccs di diritto pubblico il 26 ottobre scorso. Indicazioni che dire che fanno discutere è poco: i sindacati sono furenti, senza contare che si rischia davvero di far diventare ambulatori e ospedali luoghi pericolosi. Quarantena part-time La lettera a firma della direzione generale dell'assessorato al Welfare della lombardia ha come oggetto ...

byuncaneve : sad story part 2 quest'anno il concerto sarebbe stato il giorno del mio compleanno che poi ho passato mezza dispera… - doctorgis84 : @AngeloBraga2 Si sono inventati la quarantena part-time. Allucinante. #Lombardia - Floriodv : RT @MGAlbanesi: Sempre peggio in #Lombardia: introdotto la 'quarantena part time': se un lavoratore della sanità è risultato in contatto co… - Floriodv : RT @MGAlbanesi: La 'quarantena part time': in Lombardia #Fontana, #Gallera ci considerano non più persone, ma solo macchine per lavorare. P… - pantycat : RT @gisellaruccia: La 'quarantena part time', una genialata che poteva essere ideata solo da quel minotauro orrido di Fontanallera https://… -

