Porta droga a piedi: preso con oltre 1 chilo di hashish

Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato in via Santa Teresa degli Scalzi un uomo a bordo di un'auto in cui hanno rinvenuto una borsa contenente 12 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1,2 kg. Antonio Gammardella, 43enne casertano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il fatto è avvenuto due mesi fa. Madre e figlia sono state prese in carico dai servizi sociali e affidate a una comunità ...

