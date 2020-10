«Molti neofascisti in piazza | ma la disperazione è reale»

(Di sabato 31 ottobre 2020) È Gianfranco Pagliarulo, 71 anni, ex del Pci e della Fiom, senatore nei primi anni Duemila, il nuovo presidente dell’Associazione nazionale partigiani. Lo ha eletto ieri il Comitato nazionale nel corso di una riunione in cui si è a lungo parlato delle manifestazioni di rabbia e rivendicazione che stanno attraversando il paese. Pagliarulo, qual è il giudizio dell’Anpi su queste piazze? Siamo davanti a una situazione drammatica sul piano sanitario, sociale ed economico ed è più che legittima la protesta … Continua L'articolo «in, ma la» proviene da il manifesto.

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, nelle ore precedenti aveva lanciato l’allarme sulla possibilità che dietro l’organizzazionedella manifestazione ci fossero formazioni neofasciste ... come vedete ...Intanto, già dal pomeriggio, come vedete dalle foto, molti negozi e boutique del centro ... della manifestazione di stasera in piazza Signoria ci siano gruppi neofascisti. Ma sono proprio loro, che ...