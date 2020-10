Million Day: i numeri vincenti del 30 ottobre 2020 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Anche oggi la fortuna potrebbe arrivare nella tua vita con il Million Day. Ecco i numeri vincenti di oggi, venerdì 30 ottobre 2020. Ogni giorno il Million Day regala denaro a chi ha deciso di tentare la sorte puntando anche soltanto un euro sui 5 numeri fortunati. L’estrazione avviene ogni sera alle ore 19.00 e … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 30 ottobre 2020) Anche oggi la fortuna potrebbe arrivare nella tua vita con ilDay. Ecco idi oggi, venerdì 30. Ogni giorno ilDay regala denaro a chi ha deciso di tentare la sorte puntando anche soltanto un euro sui 5fortunati. L’estrazione avviene ogni sera alle ore 19.00 e … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

italiaserait : Million Day 29 ottobre 2020: numeri vincenti dell’estrazione di oggi - SettenewsWeb : E’ toccato ad un giocatore a Busto Arsizio che ha speso soltanto 1 euro, per una schedina dell’estrazione “Million… - leggoit : #million day, i cinque numeri vincenti di giovedì 29 ottobre 2020 - CasilinaNews : Million Day. Estrazione dei numeri vincenti di oggi, 29 ottobre 2020 - FARNetworks : RT @anBenedetti: [BOOM!!] Teams now has 115 million daily active users Parliamo anche di questo al Be Connected Day L'agenda dell'evento… -