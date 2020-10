Milano, anziano malato muore per una dose eccessiva di sedativi: arrestato l'infermiere compagno della nipote (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un uomo di 49 anni di Paderno Dugnano è stato arrestato dai carabinieri per la morte di un malato terminale di 87 anni , ricoverato per Covid all'ospedale di Garbagnate. La vittima era sottoposta a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un uomo di 49 anni di Paderno Dugnano è statodai carabinieri per la morte di unterminale di 87 anni , ricoverato per Covid all'ospedale di Garbagnate. La vittima era sottoposta a ...

