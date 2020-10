Meghan Markle ce l’ha fatta: il processo (e il rientro a Londra) slitta a ottobre 2021 (Di venerdì 30 ottobre 2020) La battaglia in tribunale tra Meghan Markle e il Daily Mail e il Mail on Sunday – i due tabloid britannici da lei citati in giudizio per aver pubblicato stralci della lettera privata spedita a papà Thomas nell’agosto 2018 – ha subito uno slittamento dell’ultimo minuto. Il processo doveva iniziare presso l’Alta Corte di Londra lunedì 11 gennaio. Ma gli avvocati della duchessa, in extremis, hanno presentato una richiesta formale di rinvio. E il giudice Justice Warby l’ha accolta: il processo si farà «non prima di ottobre 2021». Warby ha spiegato che la sua decisione è basata su «motivi riservati» presentati nei giorni scorsi dal team legale di Meghan durante un’udienza a porte chiuse. Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 ottobre 2020) La battaglia in tribunale tra Meghan Markle e il Daily Mail e il Mail on Sunday – i due tabloid britannici da lei citati in giudizio per aver pubblicato stralci della lettera privata spedita a papà Thomas nell’agosto 2018 – ha subito uno slittamento dell’ultimo minuto. Il processo doveva iniziare presso l’Alta Corte di Londra lunedì 11 gennaio. Ma gli avvocati della duchessa, in extremis, hanno presentato una richiesta formale di rinvio. E il giudice Justice Warby l’ha accolta: il processo si farà «non prima di ottobre 2021». Warby ha spiegato che la sua decisione è basata su «motivi riservati» presentati nei giorni scorsi dal team legale di Meghan durante un’udienza a porte chiuse.

