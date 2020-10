La Terra dei Fuochi miete ancora vittime: Sveva muore a 18 anni (Di venerdì 30 ottobre 2020) Napoli. Non ce l’ha fatta Sveva Tropenscovino, 18 anni compiuti a giugno, studentessa del Liceo Artistico Boccioni di Napoli, amante della fotografia e della danza. La giovane è deceduta a causa di un terribile cancro, contro il quale combatteva da tempo e che non le ha lasciato scampo. La notizia si è presto diffusa in città, … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 30 ottobre 2020) Napoli. Non ce l’ha fattaTropenscovino, 18compiuti a giugno, studentessa del Liceo Artistico Boccioni di Napoli, amante della fotografia e della danza. La giovane è deceduta a causa di un terribile cancro, contro il quale combatteva da tempo e che non le ha lasciato scampo. La notizia si è presto diffusa in città, … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

