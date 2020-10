Juve, Chiesa replica a Commisso: 'Con lui mi sono sempre comportato bene' (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Juve presenta Federico Chiesa , il colpo di fine mercato che ha acceso l'entusiasmo tra i tifosi bianconeri e, contemporaneamente, fatto infuriare quelli della Fiorentina, sentitosi traditi. In ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lapresenta Federico, il colpo di fine mercato che ha acceso l'entusiasmo tra i tifosi bianconeri e, contemporaneamente, fatto infuriare quelli della Fiorentina, sentitosi traditi. In ...

