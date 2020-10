Inter-Parma, Conte in conferenza: “Dietro ogni partita c’è una strategia. Spiace non avere Lukaku” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Parma, match della sesta giornata di Serie A Domani l’Inter sarà impegnata nella sesta giornata della Serie A 2020/2021 contro il Parma di Fabio Liverani. Alla vigilia del match, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha parlato nella consueta conferenza stampa pre partita. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione. Il Parma è abituato a giocare a viso aperto. Pensa sarà così anche domani? Onestamente penso che il Parma abbia una propria fisionomia. Le squadre di Liverani cercano sempre di giocare a calcio. E’ inevitabile che ci sarà sempre una strategia ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Antonioinstampa alla vigilia di, match della sesta giornata di Serie A Domani l’sarà impegnata nella sesta giornata della Serie A 2020/2021 contro ildi Fabio Liverani. Alla vigilia del match, il tecnico nerazzurro Antonioha parlato nella consuetastampa pre. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione. Ilè abituato a giocare a viso aperto. Pensa sarà così anche domani? Onestamente penso che ilabbia una propria fisionomia. Le squadre di Liverani cercano sempre di giocare a calcio. E’ inevitabile che ci sarà sempre una...

