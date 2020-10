Il Leon di Baviera

Ultime Notizie dalla rete : Leon Baviera

90min

La storia di Leon Goretzka, il centrocampista tedesco che vuole prendersi lo scettro di miglior regista del mondo.La partita Bayern Monaco - Atletico Madrid del 21 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il Gruppo A di Champions League ...