D’Urso incinta: “E’ una femminuccia”. L’annuncio a sorpresa sui social (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tutte le foto a fine articolo. Barbara d’Urso vive un bellissimo momento in famiglia. Sua sorella Eleonora D’Urso, infatti, sarà presto mamma di una femminuccia, rendendo quindi la conduttrice Mediaset, tra le più note della tv, finalmente zia. Il messaggio di Barbara d’Urso Barbara d’Urso ha dedicato anche via social delle dolci parole per la sorella che aspetta una bambina. “Sono quasi zia… ti amo“, ha scritto sul suo profilo Instagram commentando una bellissima foto condivisa della sorella: mano sul pancione e sorriso sulle labbra. Una bella foto commentata anche dalla stessa sorella: “Grazie super sorella. (Continua..) Sarai una zia strafigherrima“, scrive Eleonora D’Urso sotto la foto. Insomma, un bel momento per entrambe e sembra che la conduttrice di Live Non ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tutte le foto a fine articolo. Barbara d’Urso vive un bellissimo momento in famiglia. Sua sorella Eleonora D’Urso, infatti, sarà presto mamma di una femminuccia, rendendo quindi la conduttrice Mediaset, tra le più note della tv, finalmente zia. Il messaggio di Barbara d’Urso Barbara d’Urso ha dedicato anche viadelle dolci parole per la sorella che aspetta una bambina. “Sono quasi zia… ti amo“, ha scritto sul suo profilo Instagram commentando una bellissima foto condivisa della sorella: mano sul pancione e sorriso sulle labbra. Una bella foto commentata anche dalla stessa sorella: “Grazie super sorella. (Continua..) Sarai una zia strafigherrima“, scrive Eleonora D’Urso sotto la foto. Insomma, un bel momento per entrambe e sembra che la conduttrice di Live Non ...

