De Luca è fuori controllo: ora se la prende con una bambina che vuole andare a scuola (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ormai De Luca è fuori controllo: i suoi deliri aggressivi e maldestramente satirici contro mamme, bambini e scuola sono il migliore spot contro l'elezione diretta dei presidenti di Regione. Soprattutto se il risultato è il disprezzo contro tutti. ‬ Guardate il breve video contro la madre, già ribattezzata dispregiativamente "mammina", che aveva raccontato in una intervista di sua figlia piangente per la soppressione della scuola. Ovviamente per De Luca è una balla, e allora ecco il disprezzo, lo scherno, non la satira (un uomo di potere non fa satira) contro chiunque si permetta di mettersi sulla sua strada o discutere le decisioni. La mamma diventa "mammina", la bambina diventa "un ogm", il ...

