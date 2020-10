Covid, De Luca contro il Governo: Perde tempo e fa crescere i contagi. Il sistema ospedaliero collasserà (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Il Governo sta continuando a Perdere tempo prezioso facendo accumulare migliaia di contagi che stanno portando al collasso il sistema ospedaliero”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della sua diretta Facebook. “Il Governo è in una situazione difficilissima – ragiona – avremmo quindi bisogno di sostenerlo, ma abbiamo anche la necessità e il dovere di parlare chiaro anche nei confronti di errori gravi che il Governo ha fatto e che continua a fare”. Il primo rilievo, argomenta, “riguarda i fortissimi disagi, ancora oggi, decisioni fatte con la logica del ‘mezzo mezzo’, che è la logica che scontenta tutti e non serve a ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Ilsta continuando areprezioso facendo accumulare migliaia diche stanno portando al collasso il”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel corso della sua diretta Facebook. “Ilè in una situazione difficilissima – ragiona – avremmo quindi bisogno di sostenerlo, ma abbiamo anche la necessità e il dovere di parlare chiaro anche nei confronti di errori gravi che ilha fatto e che continua a fare”. Il primo rilievo, argomenta, “riguarda i fortissimi disagi, ancora oggi, decisioni fatte con la logica del ‘mezzo mezzo’, che è la logica che scontenta tutti e non serve a ...

