Covid, cosa prevede lo “scenario 4”: l’Iss spinge per misure di contenimento più aggressive (Di venerdì 30 ottobre 2020) Scenario 4 del Covid in Italia, cosa prevede: ecco le misure contenimento Il bilancio della pandemia da Covid-19 in Italia sta raggiungendo soglie mai viste prima: solo ieri sono stati registrati quasi 27mila nuovi contagi, numeri che stanno facendo entrare il nostro Paese nel cosiddetto scenario 4, il peggiore di quelli ipotizzati dall’Istituto superiore di sanità. Qualche giorno fa, alla Camera, il premier Giuseppe Conte aveva spiegato che l’Italia è nello scenario 3, il penultimo, che nel documento dell’Iss denominato “Prevenzione e risposta a Covid-19” prevede come misure di contenimento proprio quelle contenute nell’ultimo Dpcm. Che, adesso, potrebbe ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Scenario 4 delin Italia,: ecco leIl bilancio della pandemia da-19 in Italia sta raggiungendo soglie mai viste prima: solo ieri sono stati registrati quasi 27mila nuovi contagi, numeri che stanno facendo entrare il nostro Paese nel cosiddetto scenario 4, il peggiore di quelli ipotizzati dall’Istituto superiore di sanità. Qualche giorno fa, alla Camera, il premier Giuseppe Conte aveva spiegato che l’Italia è nello scenario 3, il penultimo, che nel documento dell’Iss denominato “Prevenzione e risposta a-19”comediproprio quelle contenute nell’ultimo Dpcm. Che, adesso, potrebbe ...

ladyonorato : Una cosa è certa da parecchio: sono aumentati i morti per cancro e altre gravi patologie che nulla c’entrano col… - Agenzia_Ansa : La curva del contagio sale, la sfida per piegarla. Si va verso lo #scenario4. Che cosa significa #COVID-19 #ANSA - Agenzia_Ansa : Scenario 4 dell'epidemia, 'misure molto aggressive'. Ecco cosa potrebbe succedere #Scenario4 #COVID-19 #ANSA - marieta03159369 : RT @Danilo_Sant65: @matteosalvinimi Ma tu che vai in giro con il cappellino di @realDonaldTrump,perché non prendi esempio da quest'uomo. Ha… - luca79ind : RT @grafo_lo_gia: Mio marito é un medico e da stamattina ha iniziato ad andare al lavoro in bici. La cosa incredibile é che quando verrà i… -