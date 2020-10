Covid, Brusaferro (Iss): “Monitoraggio condiviso con le Regioni, alle misure già adottate se ne devono inserire altre a livello nazionale e locale” (Di venerdì 30 ottobre 2020) “È chiaro che ci troviamo di fronte a un Paese che ha adottato misure importanti che si stanno implementando e i cui effetti vedremo alla fine della prossima settimana, quindi dopo i famosi 15-20 giorni, che sono i tempi per vedere come agiscono sulla diffusione dell’infezione le misure che vengono adottate. misure alle quali si devono adeguare o inserire ulteriori misure che possono essere e a livello nazionale e a livello locale“. A fare il punto è il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi dell’evoluzione di Covid-19 in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) “È chiaro che ci troviamo di fronte a un Paese che ha adottatoimportanti che si stanno implementando e i cui effetti vedremo alla fine della prossima settimana, quindi dopo i famosi 15-20 giorni, che sono i tempi per vedere come agiscono sulla diffusione dell’infezione leche vengonoquali siadeguare oulterioriche possono essere e ae alocale“. A fare il punto è il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio, in conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi dell’evoluzione di-19 in ...

