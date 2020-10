Conte annuncia: “Stop licenziamenti prolungato fino a marzo” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Stop licenziamenti, ora è ufficiale: il blocco è prorogato fino a marzo prossimo. Ad annunciarlo è direttamente il Premier a margine dell’incontro col sindacato. licenziamenti bloccati anche a inizio 2021. Come riporta l’ANSA, lo annuncia il Premier Giuseppe Conte a margine dell’incontro con i sindacati. “Il blocco dei licenziamenti viene prolungato alla fine di marzo”, … L'articolo Conte annuncia: “Stop licenziamenti prolungato fino a marzo” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Stop, ora è ufficiale: il blocco è prorogatoa marzo prossimo. Adrlo è direttamente il Premier a margine dell’incontro col sindacato.bloccati anche a inizio 2021. Come riporta l’ANSA, loil Premier Giuseppea margine dell’incontro con i sindacati. “Il blocco deivienealla fine di marzo”, … L'articolo: “Stopa marzo” proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : 'Raccomandiamo di muoversi solo per lavoro, ma non è un coprifuoco': dice il premier, Giuseppe Conte, che annuncia… - IlContiAndrea : #Fedez annuncia un progetto per aiutare i lavoratori fragili dello spettacolo “in maniera concreta ma soprattutto c… - suitetti : RT @riktroiani: ++ #Conte: 'Il blocco dei #licenziamenti viene prolungato alla fine di marzo'. Lo annuncia il premier incontrando i sindaca… - CgilCampania : ++ Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo 2021 ++ Lo annuncia il premier Conte durante l'incontro con Cgil, Cis… - angeleri_mauro : RT @CorriereUmbria: Covid, Conte annuncia stop ai licenziamenti fino a fine marzo. Cassa integrazione Covid gratis per le aziende #lavoro #… -