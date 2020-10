Becciu: Marogna torna libera con obbligo di firma (Di venerdì 30 ottobre 2020) MILANO, 30 OTT - torna libera e con obbligo di firma Cecilia Marogna, la manager arrestata il 13 ottobre nell'indagine vaticana sull'ex cardinale Angelo Becciu. Lo ha deciso la Corte d'Appello di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 30 ottobre 2020) MILANO, 30 OTT -e condiCecilia, la manager arrestata il 13 ottobre nell'indagine vaticana sull'ex cardinale Angelo. Lo ha deciso la Corte d'Appello di ...

