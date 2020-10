Anche la Spagna fa i conti con i contagi a scuola: chiuse quasi 10mila classi (Di sabato 31 ottobre 2020) Non solo in Italia la scuola è un focoliao pericoloso. Dall'inizio dell'anno scolastico a oggi in Spagna sono quasi 10mila le classi che sono state chiuse a causa del coronavirus, mentre il ... Leggi su globalist (Di sabato 31 ottobre 2020) Non solo in Italia laè un focoliao pericoloso. Dall'inizio dell'anno scolastico a oggi insonoleche sono statea causa del coronavirus, mentre il ...

bovigus1 : @peraltro Esistono anche Spagna, Belgio e UK che hanno dati peggiori. La Francia ha dati molto simili se si conside… - WendellGee1985 : RT @MinutemanItaly: Quindi chi protesta viene chiamato 'negazionista' anche in Spagna... tranquilli, non c'è nessuna agenda e nessun coordi… - Trikket34 : RT @MinutemanItaly: Quindi chi protesta viene chiamato 'negazionista' anche in Spagna... tranquilli, non c'è nessuna agenda e nessun coordi… - ferrandomau : @Anna94198447 Anche il 21/10/20 #forzaitalia(Tajani Berlusconi...) #Lega(Ceccardi Zanni...) #FratellidItalia(Fidanz… -