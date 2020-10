Xbox Series X S saranno ' le uniche console veramente next-gen' grazie al pieno supporto della tecnologia RDNA 2

(Di giovedì 29 ottobre 2020) In seguito alla rivelazione delle Radeon RX 6000 di AMD con2, Microsoft ha condiviso un proprio annuncio suX e S.Secondo l'annuncio, le duele-gen "conhardware per tutte le funzionalità2 che AMD ha presentato"."L'ultima architettura2 di AMD offre un aumento significativo delle prestazioni e dell'efficienza rispetto alle architetture precedenti, oltre ad aggiungere nuove funzionalità di accelerazione hardware tra cui DirectX Raytracing, Mesh Shader, Sampler back e Variable Rate Shading. DirectX Raytracing con accelerazione hardware, presentato al lancio da titoli ...

In seguito alla rivelazione delle Radeon RX 6000 di AMD con tecnologia RDNA 2, Microsoft ha condiviso un proprio annuncio su Xbox Series X e S. Secondo l'annuncio, le due console saranno le uniche ...Il capo di Xbox Phil Spencer in una recente intervista ha detto che per i primi mesi le scorte di Xbox Series X|S saranno ridotte, per questo si scusa in anticipo.. Il capo di Xbox Phil Spencer in ...