X Factor 2020 stasera 29 ottobre in tv: al via i Live Show e Ghali ospite

Dopo le sei puntate di selezioni, finalmente parte la gara tra le squadre guidate da Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mica. Da stasera giovedì 29 ottobre su Sky e Now Tv iniziano i Live di X Factor 2020. Appuntamento da non perdere alle ore 21:15 per gustarsi le esibizioni dei 12 concorrenti che presenteranno i rispettivi brani inediti. Le puntate da 8 calano a 7 con la finalissima che andrà in scena il 10 dicembre. Nella puntata di oggi un ospite di eccezione: Ghali presenterà il suo nuovo singolo Barcellona.

