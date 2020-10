Ultim’ora. Governo verso la crisi. Pd chiede verifica a Conte (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Presidente Conte valuti se i singoli ministri sono adeguati all’emergenza, apra la verifica, abbiamo bisogno di una maggioranza coesa. E lei ha anche l’onore e l’onere, soprattutto, di coinvolgere l’opposizione. Va trovato un luogo -una commissione o una bicamerale- dove le opposizioni si possano confrontare con il Governo e la maggioranza. Trovi lei il luogo dove confrontarsi costantemente con il Parlamento. Il Parlamento rappresenta il Paese, il Parlamento va ascoltato”. E’ un passaggio dell’intervento in Senato del capogruppo Pd Andrea Marcucci in replica all’intervento del Presidente del Consiglio. Parole che di fatto aprono la crisi di Governo. L'articolo Ultim’ora. Governo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Presidentevaluti se i singoli ministri sono adeguati all’emergenza, apra la, abbiamo bisogno di una maggioranza coesa. E lei ha anche l’onore e l’onere, soprattutto, di coinvolgere l’opposizione. Va trovato un luogo -una commissione o una bicamerale- dove le opposizioni si possano confrontare con ile la maggioranza. Trovi lei il luogo dove confrontarsi costantemente con il Parlamento. Il Parlamento rappresenta il Paese, il Parlamento va ascoltato”. E’ un passaggio dell’intervento in Senato del capogruppo Pd Andrea Marcucci in replica all’intervento del Presidente del Consiglio. Parole che di fatto aprono ladi. L'articolo Ultim’ora....

