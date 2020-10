Tassisti romani in piazza contro Conte: 'Servono aiuti, ci avete dimenticato' (Di venerdì 30 ottobre 2020) Protesta fuori dal Mef del 27.10.2020 Pub e locali chiusi alle 18, la protesta sotto la Regione: litri di birra versati in strada 29 ottobre 2020 Una manifestazione pacifica alla stazione Termini per ... Leggi su romatoday (Di venerdì 30 ottobre 2020) Protesta fuori dal Mef del 27.10.2020 Pub e locali chiusi alle 18, la protesta sotto la Regione: litri di birra versati in strada 29 ottobre 2020 Una manifestazione pacifica alla stazione Termini per ...

"Pur concordando con le misure restrittive imposte, chiediamo che la nostra categoria non venga dimenticata" spiegano durante una protesta pacifica a Termini ...

Roma – Alcune decine di tassisti romani al termine di un’assemblea spontanea sta manifestando pacificamente nella zona della Stazione Termini. Gli autisti delle auto bianche, in linea con quanto ...

