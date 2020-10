Steven Zhang: “SuperLega? Serve migliorare ed evolvere il prodotto. Vincere e giocare al meglio è la priorità dell’Inter” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Steven Zhang intervenuto nel corso di SportLab Il presidente dell’Inter Stevan Zhang ha concesso un’intervista a SportLab, convegno promosso in occasione dei 75 anni di Tuttosport. Ecco le parole del numero 1 nerazzurro. “Sicuramente è un grande cambiamento ma per risolvere il problema o per affrontare un mondo che sta cambiando bisogna eliminare un problema alla volta. È chiaro che il budget nel settore calcistico sia influenzato, ma nel lungo periodo direi che la tecnologia sia la soluzione. Osservando le possibilità di guadagno non solo attraverso la tv ma con i social media, garantendo l’accesso con tutti i supporti digitali. Questo permetterà di raggiungere i tifosi in zone diverse e di culture diverse. Penso che la passione per lo sport sia simile in tutto il mondo. ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020)intervenuto nel corso di SportLab Il presidente dell’Inter Stevanha concesso un’intervista a SportLab, convegno promosso in occasione dei 75 anni di Tuttosport. Ecco le parole del numero 1 nerazzurro. “Sicuramente è un grande cambiamento ma per risolvere il problema o per affrontare un mondo che sta cambiando bisogna eliminare un problema alla volta. È chiaro che il budget nel settore calcistico sia influenzato, ma nel lungo periodo direi che la tecnologia sia la soluzione. Osservando le possibilità di guadagno non solo attraverso la tv ma con i social media, garantendo l’accesso con tutti i supporti digitali. Questo permetterà di raggiungere i tifosi in zone diverse e di culture diverse. Penso che la passione per lo sport sia simile in tutto il mondo. ...

