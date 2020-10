Riparazioni gratuite per le auto di medici e infermieri distrutte a Rimini | il messaggio solidale dei carrozzieri

(Di giovedì 29 ottobre 2020)di, ildeiDopo che oltre 70disono state vandalizzate lo scorso weekend davanti all’ospedale Infermi di, il gruppodella città ha deciso di offrire ai sanitarigratis. L’obiettivo è quello di far sentire la propria solidarietà ai sanitari presi di mira nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre da un gruppo di vandali che riterrebbe gli operatori responsabili di diffondere “allarmismo” sulla pandemia. “Ci faremo carico di tutti i costi di manodopera per le ...

Come? Riparando le auto gratis. O meglio, non facendo pagare la manodopera necessaria alla riparazione e addebitando al cliente il solo materiale al prezzo di costo puro, quindi senza alcun ricarico.Le aziende socie elencate in calce mettono quindi a disposizione - a titolo gratuito - i propri impianti e le proprie maestranze per le riparazioni delle auto danneggiate. Ci faremo carico di tutti i ...