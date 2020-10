Recovery Fund, è ancora scontro Pe-Consiglio sul bilancio Ue (Di giovedì 29 ottobre 2020) E' ancora scontro tra Parlamento e Consiglio sul bilancio Ue 2021-2027 sul modo in cui devono essere conteggiati i costi del debito comune che l'Unione emetterà per finanziare il Recovery Fund . ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 ottobre 2020) E'tra Parlamento esulUe 2021-2027 sul modo in cui devono essere conteggiati i costi del debito comune che l'Unione emetterà per finanziare il. ...

RegioneER : Sessione europea 2020: emergenza Covid, politiche digitali e nuovo Patto per il lavoro e il clima @sbonaccini -… - matteosalvinimi : 'Mentre la situazione economia e sanitaria sta peggiorando, Bruxelles conferma: il Recovery Fund arriverà col conta… - GiuseppeConteIT : Fruttuosa e approfondita conversazione con @vonderleyen. Coordinamento europeo su Covid19, #GlobalHealthSummit, Rec… - salvinimi : Ci hanno provato con le buone; 'Conte ci deve convocare'. Poi facendo l'occhiolino a Renzi per far cadere il govern… - Mari81933150 : RT @Gitro77: Negli ultimi mesi si vede che sono stati troppo impegnati coi bonus per i monopattini, coi banchi a rotelle, a chiedere il MES… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Recovery Fund, è ancora scontro Pe-Consiglio su bilancio Ue TGCOM Recovery: è ancora scontro Pe-Consiglio su bilancio Ue

E' ancora scontro tra Parlamento e Consiglio sul bilancio Ue 2021-2027 sul modo in cui devono essere conteggiati i costi del debito comune che l'Unione emetterà per finanziare il Recovery Fund.

Ursula non è più il gendarme dell'Ue

Von der Leyen contraria a più soldi per il Recovery fund - I nuovi lockdown avranno un impatto significativo sull'economia degli stati membri, ma la presidente della Commissione non ritiene necessario ...

E' ancora scontro tra Parlamento e Consiglio sul bilancio Ue 2021-2027 sul modo in cui devono essere conteggiati i costi del debito comune che l'Unione emetterà per finanziare il Recovery Fund.Von der Leyen contraria a più soldi per il Recovery fund - I nuovi lockdown avranno un impatto significativo sull'economia degli stati membri, ma la presidente della Commissione non ritiene necessario ...