Nizza: attentato terroristico in chiesa, 3 morti. Fermato l'aggressore (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sono tre le vittime di un attentato avvenuto nella prima mattina alla chiesa di Notre Dame a Nizza. Una donna è stata decapitata, e altre due persone accoltellate e uccise. Tra queste un uomo di 70 ...

