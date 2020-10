Maltrattamenti e violenza di genere: le ultime operazioni dei Carabinieri di Napoli (Di giovedì 29 ottobre 2020) Cronaca di Napoli: nelle ultime due settimane tre persone sottoposte a misure restrittive, tre denunciate e una arrestata in flagranza di reato per Maltrattamenti in famiglia e violenza di genere. Continua l’impegno dei Carabinieri del comando provinciale di Napoli nel contrasto alla violenza di genere. Negli ultimi 15 giorni sono 3 le persone sottoposte a misure restrittive, 3 quelle denunciate e 1 arrestata in flagranza. Partendo da quest’ultimo, i Carabinieri della tenenza di Caivano hanno arrestato per Maltrattamenti in famiglia un 33enne del posto già sottoposto ai domiciliari per rapina e resistenza a p.u. I militari, allertati dalla centrale operativa, sono intervenuti nella ... Leggi su 2anews (Di giovedì 29 ottobre 2020) Cronaca di: nelledue settimane tre persone sottoposte a misure restrittive, tre denunciate e una arrestata in flagranza di reato perin famiglia edi. Continua l’impegno deidel comando provinciale dinel contrasto alladi. Negli ultimi 15 giorni sono 3 le persone sottoposte a misure restrittive, 3 quelle denunciate e 1 arrestata in flagranza. Partendo da quest’ultimo, idella tenenza di Caivano hanno arrestato perin famiglia un 33enne del posto già sottoposto ai domiciliari per rapina e resistenza a p.u. I militari, allertati dalla centrale operativa, sono intervenuti nella ...

