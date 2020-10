Lui è Peggio di Me, show su Rai 3 con Panariello e Giallini che ‘giocheranno a mettersi i bastoni tra le ruote’ (Di giovedì 29 ottobre 2020) Giorgio Panariello Non solo Massimo Ranieri con Qui e Adesso, ma anche Giorgio Panariello e Marco Giallini sono in arrivo su Rai 3 con una sorta di varietà 2.0. Si intitola Lui è Peggio di Me (in omaggio alla commedia del 1985 di Enrico Oldoini con Adriano Celentano e Renato Pozzetto) e andrà in onda in prima serata, con ogni probabilità, da dicembre. Un teatro, due artisti che dividono il set, un centro palco per esibizioni e monologhi, siparietti e dispetti reciproci, una seduta per le interviste e una band. Sarà questa la ’scena’ di Lui è Peggio di Me, occasione con la quale Panariello e Giallini porteranno in TV un’amicizia nata per caso durante il lockdown: “Durante il lockdown abbiamo fatto le ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 29 ottobre 2020) GiorgioNon solo Massimo Ranieri con Qui e Adesso, ma anche Giorgioe Marcosono in arrivo su Rai 3 con una sorta di varietà 2.0. Si intitola Lui èdi Me (in omaggio alla commedia del 1985 di Enrico Oldoini con Adriano Celentano e Renato Pozzetto) e andrà in onda in prima serata, con ogni probabilità, da dicembre. Un teatro, due artisti che dividono il set, un centro palco per esibizioni e monologhi, siparietti e dispetti reciproci, una seduta per le interviste e una band. Sarà questa la ’scena’ di Lui èdi Me, occasione con la qualeporteranno in TV un’amicizia nata per caso durante il lockdown: “Durante il lockdown abbiamo fatto le ...

Cavalodiritorno : #Salvini non avendo proposte politiche e nessuno spessore culturale,non può far altro che far leva sulle tragedie e… - varaldo_fabio : @tiazorlo @rprat75 Ovvio. Ma tieni presente che la RS riprende a gennaio e a febbraio Rajon fa il compleanno ?? e sa… - BredianaW : Solo io ho la sensazione che Andrea non torni più? ?? Anche se non provavo simpatia per lui mi dispiace, alla fine c… - malanovao : @Musso___ Ma non gli può passare nessun processo razionale in mente, né a lui né agli accoliti allo sbando, né alle… - jorgelfregno : @itzanquellofigo Si fa tutto il tosto, come se noi fossimo a sbagliare, quando lui ha fatto peggio -

Ultime Notizie dalla rete : Lui Peggio Lui è Peggio di Me, show su Rai 3 con Panariello e Giallini che ‘giocheranno a mettersi i bastoni tra le ruote DavideMaggio.it Maradona, l'artista del popolo per gli artisti del popolo

Nella cultura popolare Diego è sempre stato, sotto qualunque forma di arte, attraverso questo o quel dialetto, la rappresentazione dell’appartenenza, il venire dal basso ...

La sfida della protesta sociale e l’effetto Coronavirus

Nel 2016, almeno una parte degli statunitensi che hanno votato per lui non sapevano ancora quanto fosse inadeguato ... Trump ha chiamato a raccolta il peggio presente in rete e negli anfratti della ...

Nella cultura popolare Diego è sempre stato, sotto qualunque forma di arte, attraverso questo o quel dialetto, la rappresentazione dell’appartenenza, il venire dal basso ...Nel 2016, almeno una parte degli statunitensi che hanno votato per lui non sapevano ancora quanto fosse inadeguato ... Trump ha chiamato a raccolta il peggio presente in rete e negli anfratti della ...