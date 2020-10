Lockdown morbido dal 9 novembre? (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’Italia è in fase 3. Se passasse alla fase 4, rischierebbe il collasso del sistema sanitario nel breve periodo e una situazione di trasmissibilità non controllata del contagio da Covid 19. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha ricordato a Montecitorio, nel corso del question time, che “allo stato l’epidemia è in rapido peggioramento e risulta compatibile, a livello nazionale con lo scenario di tipo 3 descritto nello studio” dell’Istituto superiore di sanita’ “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione autunno-invernale”, il documento che sintetizza le linee guida per il monitoraggio e il contrasto alla pandemia Cosa significa? Lo scenario 3, quello in cui si trova ora l’Italia, è caratterizzato da “Situazione di ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’Italia è in fase 3. Se passasse alla fase 4, rischierebbe il collasso del sistema sanitario nel breve periodo e una situazione di trasmissibilità non controllata del contagio da Covid 19. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha ricordato a Montecitorio, nel corso del question time, che “allo stato l’epidemia è in rapido peggioramento e risulta compatibile, a livello nazionale con lo scenario di tipo 3 descritto nello studio” dell’Istituto superiore di sanita’ “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione autunno-invernale”, il documento che sintetizza le linee guida per il monitoraggio e il contrasto alla pandemia Cosa significa? Lo scenario 3, quello in cui si trova ora l’Italia, è caratterizzato da “Situazione di ...

marcoregni : Come si attuerà il lockdown morbido in Italia. Ecco fasi e tempi. leggere @giovivit - MamolkcsMamol : Piano per il lockdown morbido. Ipotesi nuova stretta dal 9 novembre - SmorfiaDigitale : Piano per il lockdown morbido Ipotesi nuova stretta dal 9 novembre - Pietro_Firenze : Piano per il lockdown morbido Ipotesi nuova stretta dal 9 novembre - SmorfiaDigitale : Piano per il lockdown morbido Ipotesi nuova stretta dal 9 novembre -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown morbido Piano per il lockdown morbido Ipotesi nuova stretta dal 9 novembre Il Messaggero Lockdown morbido dal 9 novembre?

L'Italia è in fase 3. Se passasse alla fase 4, rischierebbe il collasso del sistema sanitario nel breve periodo e una situazione di trasmissibilità non controllata del contagio da Covid 19. Con misure ...

Piano per il lockdown morbido Ipotesi nuova stretta dal 9 novembre

Politica - Come ha spiegato alla Camera, il governo deciderà altre restrizioni per contenere l'epidemia 'dopo aver valutato gli effetti' del nuovo Dpcm, 'nell'arco di almeno due settimane'. Da qui la ...

L'Italia è in fase 3. Se passasse alla fase 4, rischierebbe il collasso del sistema sanitario nel breve periodo e una situazione di trasmissibilità non controllata del contagio da Covid 19. Con misure ...Politica - Come ha spiegato alla Camera, il governo deciderà altre restrizioni per contenere l'epidemia 'dopo aver valutato gli effetti' del nuovo Dpcm, 'nell'arco di almeno due settimane'. Da qui la ...