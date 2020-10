Lazio, la procura Figc indaga sul focolaio: lungo faccia a faccia con Lotito (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sulla questione focolaio scoppiato in casa Lazio, ieri gli ispettori della procura Figc, guidata dal pm Chiné, hanno voluto vederci chiaro. Infatti, secondo quanto riporta Il Messaggero, le modalità con cui sono emersi i casi di Covid-19 e la successiva comunicazione hanno fatto storcere il naso agli ispettori, che hanno avuto un lungo faccia a faccia con il presidente biancoceleste, Claudio Lotito. Stando alle dichiarazioni di Rodia, coordinatore dello staff medico della Lazio, alcuni casi sono ancora da verificare come quello di Immobile. In questo senso, sarà decisivo il giro di test a 48 ore dal match di campionato contro il Torino. Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sulla questionescoppiato in casa, ieri gli ispettori della, guidata dal pm Chiné, hanno voluto vederci chiaro. Infatti, secondo quanto riporta Il Messaggero, le modalità con cui sono emersi i casi di Covid-19 e la successiva comunicazione hanno fatto storcere il naso agli ispettori, che hanno avuto uncon il presidente biancoceleste, Claudio. Stando alle dichiarazioni di Rodia, coordinatore dello staff medico della, alcuni casi sono ancora da verificare come quello di Immobile. In questo senso, sarà decisivo il giro di test a 48 ore dal match di campionato contro il Torino.

