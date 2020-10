Landini a Conte: “Stop a licenziamenti o sarà sciopero generale” (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA – “L’abbiamo detto ieri al governo, senza minacciare nulla: se venerdì si arriva a una soluzione bene se dovessimo trovarci di fronte a un’idea che da febbraio si può licenziare siamo pronti a tutte le forme di mobilitazione, anche allo sciopero generale”. Lo dice il leader della Cgil, Maurizio Landini, in collegamento con La7 all’indomani del vertice con il premier Giuseppe Conte. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Landini a Conte: “Stop a licenziamenti o sarà sciopero generale” Coronavirus, D’Amato: “Nel Lazio ci stiamo preparando alla battaglia su Roma” Le prime pagine dei quotidiani di Giovedì 29 Ottobre 2020 A Genova arrivano gli ultrà: sale la tensione della protesta Coronavirus, De Luca scrive a Conte: “Richieste della Campania ignorate dal governo” Coronavirus, scontri a Palermo tra manifestanti e forze dell’ordine Leggi su dire (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA – “L’abbiamo detto ieri al governo, senza minacciare nulla: se venerdì si arriva a una soluzione bene se dovessimo trovarci di fronte a un’idea che da febbraio si può licenziare siamo pronti a tutte le forme di mobilitazione, anche allo sciopero generale”. Lo dice il leader della Cgil, Maurizio Landini, in collegamento con La7 all’indomani del vertice con il premier Giuseppe Conte. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Landini a Conte: “Stop a licenziamenti o sarà sciopero generale” Coronavirus, D’Amato: “Nel Lazio ci stiamo preparando alla battaglia su Roma” Le prime pagine dei quotidiani di Giovedì 29 Ottobre 2020 A Genova arrivano gli ultrà: sale la tensione della protesta Coronavirus, De Luca scrive a Conte: “Richieste della Campania ignorate dal governo” Coronavirus, scontri a Palermo tra manifestanti e forze dell’ordine

