Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 29 ottobre 2020), che ha guidato iJam per l’intera carriera della rock band superstar, si ritirerà. Dopo 30 anni,passa il titolo didella band a Mark Smith membro del team da tempo. Chi è, che aveva poca esperienza di gestione di band prima di entrare in contatto con iJam tre decenni fa, ha supervisionato tutta l’ascesa del gruppo di Seattle a superstar mondiali. Il suo ruolo nella band è stato spesso paragonato a quello dell’exdegli U2 Paul McGuinness, che allo stesso modo ha guidato l’ascesa degli U2 irlandesi fino a quando non si è dimesso nel 2013. Con, i ...