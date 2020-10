Ibrahimovic, spot per la Regione Lombardia: “Non sfidate il virus, usate la mascherina” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mentre su Milano incombe l’incubo del lockdown, con il sindaco Giuseppe Sala che prova a scacciare via l’ipotesi di chiudere il capoluogo lombardo in seguito a certe affermazioni di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, la Regione Lombardia prova a sensibilizzare i cittadini coinvolgendo l’idolo incontrastato di una delle due tifoserie milanesi: Zlatan Ibrahimovic, leader del Milan (ma con un passato anche in Inter e Juventus). Lockdown, Sala e De Magistris: “Dobbiamo essere consultati”. Salvini: “Se si deve fare, si fa” Ibra sostiene una campagna della Regione di cui è unico protagonista. Nel video molto semplice che potete vedere in questa pagina, Zlatan sale sul tetto di Palazzo Lombardia, da dove si domina tutta ... Leggi su calcioblog (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mentre su Milano incombe l’incubo del lockdown, con il sindaco Giuseppe Sala che prova a scacciare via l’ipotesi di chiudere il capoluogo lombardo in seguito a certe affermazioni di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, laprova a sensibilizzare i cittadini coinvolgendo l’idolo incontrastato di una delle due tifoserie milanesi: Zlatan, leader del Milan (ma con un passato anche in Inter e Juventus). Lockdown, Sala e De Magistris: “Dobbiamo essere consultati”. Salvini: “Se si deve fare, si fa” Ibra sostiene una campagna delladi cui è unico protagonista. Nel video molto semplice che potete vedere in questa pagina, Zlatan sale sul tetto di Palazzo, da dove si domina tutta ...

antorendina : Ibrahimovic 3 - 0 Ronaldo. Il primo fa uno spot per la Regione Lombardia contro il covid, l'altro fa il negazionist… - MassimoGiordani : RT @gsantambrogio1: Ottima iniziativa: occorre farsi aiutare dagli influencer di ogni settore. In più, scaricate tutti l'app IMMUNI. Milan… - gsantambrogio1 : RT @gsantambrogio1: Ottima iniziativa: occorre farsi aiutare dagli influencer di ogni settore. In più, scaricate tutti l'app IMMUNI. Milan… - GoSolar01 : RT @gsantambrogio1: Ottima iniziativa: occorre farsi aiutare dagli influencer di ogni settore. In più, scaricate tutti l'app IMMUNI. Milan… - gsantambrogio1 : Ottima iniziativa: occorre farsi aiutare dagli influencer di ogni settore. In più, scaricate tutti l'app IMMUNI. M… -