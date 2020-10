Grave incidente sull’Appia | strada chiusa all’altezza di Pontinia | una persona in ospedale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 ottobre 2020) A causa di un&e; stata temporaneamenteal traffico lastatale 7 Appia all’altezza del chilometro 89,300 a(Latina). L’, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli, causando il ferimento di una. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, ille del 118, i Vigili del Fuoco e la Poliziale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel pi&u; breve tempo possibile. Al momento il traffico in direzione Terracina viene deviato sulla Migliara 53 e il traffico in direzione Roma sulla Migliara 55sull’Appia, ...