GF Vip, Tommaso Zorzi furioso con un autore: “Trattato come una put***a” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sfogo a tinte forti di Tommaso Zorzi contro uno degli autori del GF Vip, a margine di un confessionale in cui sarebbe stato “sbattuto fuori”. Il gieffino ha poi aggiunto un’affermazione potenzialmente destinata a fare molto rumore: “Trattato come una put***a“. Tommaso Zorzi contro un autore: “Trattato come una put***a“ Durissimo sfogo di Tommaso Zorzi davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip, durante una conversazione con Guenda Goria dopo l’ultimo confessionale in cui non avrebbe fornito “materiale” utile a confezionare un servizio su frecciatine e critiche agli altri concorrenti. Nello specifico, l’influencer ha usato termini taglienti per descrivere ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sfogo a tinte forti dicontro uno degli autori del GF Vip, a margine di un confessionale in cui sarebbe stato “sbattuto fuori”. Il gieffino ha poi aggiunto un’affermazione potenzialmente destinata a fare molto rumore: “Trattatouna put***a“.contro un: “Trattatouna put***a“ Durissimo sfogo didavanti alle telecamere del Grande Fratello Vip, durante una conversazione con Guenda Goria dopo l’ultimo confessionale in cui non avrebbe fornito “materiale” utile a confezionare un servizio su frecciatine e critiche agli altri concorrenti. Nello specifico, l’influencer ha usato termini taglienti per descrivere ...

trash_italiano : #GFVIP Patrizia De Blanck e la frase choc contro Tommaso Zorzi: il web chiede la squalifica - sara61843294 : RT @downeyjessevans: Tommaso e Oppini parlano delle loro cene quando usciranno dal gf vip pt. 3 #GFVIP - sara61843294 : RT @downeyjessevans: Tommaso e Oppini parlano delle loro cene quando usciranno dal gf vip Pt. 1 #gfvip ???? - sara61843294 : RT @downeyjessevans: Ditelo insieme a me: QUANDO TOMMASO DORME C'È OPPINI CHE INTRATTIENE, SE NON CI FOSSE OPPINI E TOMMASO DORMISSE COME O… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, nella notte arriva il tanto atteso confronto tra #TommasoZorzi e #FrancescoOppini, che grazie a… -