Gattuso | “Scudetto? Forse sì | forse no Ho la sensazione di avere una squadra che lavora con serietà”

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, dopo la vittoria contro la Real Sociedad ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ho la sensazione di avere una squadra che lavora con serietà ed è forte, mi danno tanta sicurezza. Da scudetto? Sinceramente no, forse sì forse no. Per la qualità che abbiamo mi piacerebbe venire in questi stadi e giocarmela in maniera diversa, per diventare una squadra forte anche se ne cambi 5-6 la mentalità deve rimanere. Vogliamo tornare in Champions. La Real Sociedad di solito fa pressione ultra-offensiva, oggi ha cambiato e ci ha messo in difficoltà. A livello tattico la mia squadra mi è piaciuta tantissima, a livello tecnico ..."

