Fienga, 'i fondi? Non sono un esproprio di poteri' (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 29 OTT - "L'ingresso dei fondi non lo vedo come un esproprio dei poteri della Lega, ma come un arricchimento", lo ha detto Guido Fienga, AD della Roma, nel corso dell'evento Sport Lab, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 29 OTT - "L'ingresso deinon lo vedo come undeidella Lega, ma come un arricchimento", lo ha detto Guido, AD della Roma, nel corso dell'evento Sport Lab, ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Fienga: 'I fondi? Non sono un esproprio di poteri' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Fienga: 'I fondi? Non sono un esproprio di poteri' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Fienga: 'I fondi? Non sono un esproprio di poteri' - apetrazzuolo : ROMA - Fienga: 'I fondi? Non sono un esproprio di poteri' - napolimagazine : ROMA - Fienga: 'I fondi? Non sono un esproprio di poteri' -

Ultime Notizie dalla rete : Fienga fondi Fienga: «Fondi in Serie A non solo per soldi: porteranno know-how Calcio e Finanza Fienga a SportLab: "Non facilitare il nuovo stadio significa tagliare le gambe al club"

ROMA - Il Ceo della Roma Guido Fienga è intervenuto durante SportLab, la maratona digitale di Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport per festeggiare i 75 anni della testata torinese e di Stadio. Si ...

Fienga, 'i fondi? Non sono un esproprio di poteri'

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "L'ingresso dei fondi non lo vedo come un esproprio dei poteri della Lega, ma come un arricchimento", lo ha detto Guido Fienga, AD della Roma, nel corso dell'evento Sport Lab, ...

ROMA - Il Ceo della Roma Guido Fienga è intervenuto durante SportLab, la maratona digitale di Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport per festeggiare i 75 anni della testata torinese e di Stadio. Si ...(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "L'ingresso dei fondi non lo vedo come un esproprio dei poteri della Lega, ma come un arricchimento", lo ha detto Guido Fienga, AD della Roma, nel corso dell'evento Sport Lab, ...