F1 in tv, GP Emilia-Romagna 2020: programma Sky e TV8, orari, streaming (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sono passati oltre 14 anni dal Gran Premio di San Marino 2006, ultimo weekend di gara del Mondiale di Formula 1 andato in scena a Imola. L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari si appresta adesso ad ospitare nuovamente il circus delle quattro ruote per il Gran Premio dell'Emilia Romagna 2020, tredicesimo round della stagione e terzo appuntamento dell'anno in programma sul suolo italiano (dopo Monza e Mugello). Purtroppo l'evento si disputerà a porte chiuse, a causa del peggioramento della situazione epidemiologica legata al Covid-19, ma piloti e team sapranno sicuramente regalare un bello spettacolo su un tracciato impegnativo come quello del Santerno. Da segnalare un'importante novità nel format del weekend: annullate le prove del venerdì, è prevista sabato mattina una ...

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna Coronavirus. L'aggiornamento: 21.376 tamponi e 1.212 nuovi positivi, percentuale scesa al 5,7%. 582 asintomatici da controlli regionali Regione Emilia Romagna Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 30 ottobre

Sereno o poco nuvoloso; non si esclude la formazione di foschie nelle prime ore della mattina e nelle ore serali. Temperature: minime attorno a 9 gradi e massime in locale aumento, comprese tra 16 e ...

Si fermano anche gli allenamenti

Attività del calcio dilettanti completamente bloccata. Il Comitato Regionale Emilia Romagna ha invitato tutte le società a osservare un periodo di sosta forzata, quindi congelati pure gli allenamenti, ...

