Da Napoli a Parigi con un 1 chilo di eroina nello stomaco | 22enne arrestato a Capodichino

(Di giovedì 29 ottobre 2020). I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli unitamente ai finanzieri in servizio presso l'Aeroporto di Napoli hanno tratto in arresto un cittadino extracomunitario di origine gambiana che trasportava quasi 1 kg di droga, con la tecnica dei body packers, ossia occultata in ovuli. Il 22enne, giunto a Napoli con un volo proveniente da Parigi, stava per lasciare l'Aeroporto quando è stato fermato e sottoposto a controllo prima di allontanarsi dalla sala arrivi.

Il 22enne, giunto a Napoli con un volo proveniente da Parigi, stava per lasciare l’Aeroporto quando è stato fermato e sottoposto a controllo prima di allontanarsi dalla sala arrivi. In particolare, ...Il 22enne, giunto a Napoli con un volo proveniente da Parigi, stava per lasciare l'Aeroporto quando è stato fermato e sottoposto a controllo prima di lasciare la sala arrivi. In particolare, gli ...