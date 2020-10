Coronavirus, per la app Immuni nasce il call center unico nazionale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lo introduce il Decreto Ristori oggi in Gazzetta ufficiale. Attivato presso il ministero della Salute, sarà finanziato con un milione per il 2020, 3 per il 2021 e potrà essere chiamato anche dai contatti dei positivi. Ma resta irrisolto il nodo del caricamento dei codici Leggi su repubblica (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lo introduce il Decreto Ristori oggi in Gazzetta ufficiale. Attivato presso il ministero della Salute, sarà finanziato con un milione per il 2020, 3 per il 2021 e potrà essere chiamato anche dai contatti dei positivi. Ma resta irrisolto il nodo del caricamento dei codici

