Com’è fatto il cervello di un uccello? (Di giovedì 29 ottobre 2020) Avere un cervello di gallina potrebbe diventare persino qualcosa di cui vantarsi, e non più una presa in giro. Per quanto piccolo, infatti, l’organo cerebrale degli uccelli non è affatto limitato o meno dotato di quello di molti altri animali comunemente reputati più intelligenti. A dirlo sono le ultime novità pubblicate da due team di neuroscienziati tedeschi, uscite nelle scorse settimane su Science, che hanno messo a nudo l’attività del cervello di questa classe di esseri viventi. Scoprendo, di fatto, che ha in comune con quello dei primati (come il nostro) molto più di quel che pensavamo. La corteccia cerebrale degli uccelli, hanno rilevato i ricercatori, è organizzata in modo molto simile a quella dei mammiferi, il che spiega come mai alcuni ... Leggi su wired (Di giovedì 29 ottobre 2020) Avere undi gallina potrebbe diventare persino qualcosa di cui vantarsi, e non più una presa in giro. Per quanto piccolo, infatti, l’organo cerebrale degli uccelli non è aflimitato o meno dotato di quello di molti altri animali comunemente reputati più intelligenti. A dirlo sono le ultime novità pubblicate da due team di neuroscienziati tedeschi, uscite nelle scorse settimane su Science, che hanno messo a nudo l’attività deldi questa classe di esseri viventi. Scoprendo, di, che ha in comune con quello dei primati (come il nostro) molto più di quel che pensavamo. La corteccia cerebrale degli uccelli, hanno rilevato i ricercatori, è organizzata in modo molto simile a quella dei mammiferi, il che spiega come mai alcuni ...

matteosalvinimi : “Ci avete chiesto di investire decine di migliaia di euro per rendere i nostri luoghi sicuri. Noi abbiamo fatto tut… - carlaruocco1 : #Salvini a giugno 'Non ci sarà una seconda ondata di coronavirus'. Le sue profezie estive non si sono avverate e o… - OfficialEl92 : Grazie a tutti per gli auguri, per i messaggi...Grazie per le sorprese, per i regali... GRAZIE di cuore per questi… - GiovaQuez : Sbagliano Merkel e Macron che chiudono più di quanto fatto da noi con l’ultimo Dpcm. Nobili ha la soluzione a tutto… - VincentMele92 : RT @thevisioncom: L’Italia ha fatto una scelta tra economia e salute, puntando sulla convivenza con il virus. Ma non era l’unica strategia… -

Ultime Notizie dalla rete : Com’è fatto MMI SpA lancia una tecnologia rivoluzionaria, innovando la microchirurgia robotica con strumenti articolati più piccoli al mondo Fortune Italia